Kızının derdini bırakıp muhabirlere sataştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 15 yaşındaki Sena Su E, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yola fırlayınca talihsiz kıza midibüs çarptı. Genç kız asfaltta yatarken olay yerine gelen babası ise, kızıyla ilgileneceği yerde kazayı çeken muhabirlere parmak işareti yaptı.

ANİDEN YOLA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda yürürken yolun karşısına geçemeye çalışan 15 yaşındaki Sena Su E, karşısında polis ekiplerini görünce hızla geri döndü. Kontrolsüz şekilde aniden yola atlayan Sena Su E'ye Mehmet E. idaresindeki midibüs çarptı. Genç kızın yanına gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri geldi. Bu sırada olay yerine gelen çocuğun babası ise, bir eli ile yerde yatan kızının elini tutarken, diğer eliyle de muhabirlere hareket çekti. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından Sena Su E'yi ambulans ile Fethiye Devlete Hastanesi'ne kaldırıldı.



POLİS CEZA KESTİ

Polis ekipleri kazanın ardından hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Genç kıza sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için işlem yaparken, öfkeli babaya da yeni kurallar gereği maskesiz sokağa çıktığı için 789 lira ceza kesti.



Murat YALÇIN