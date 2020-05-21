  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Otomobile ok gibi saplandı! Muğla'da feci ölüm

Otomobile ok gibi saplandı! 'da feci ölüm

'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü S.A., 2,23 promil alkollü olduğu belirlenerek, polis tarafından gözaltına alındı.

Otomobile ok gibi saplandı! Muğla'da feci ölüm

21.05.2020, 10:49

Kaza; Patlangıç Mahallesi 177 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete arkadan çarptı.



Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü S.A., 2,23 promil alkollü olduğu belirlenerek, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobile ok gibi saplandı! Muğla'da feci ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA