Özdil’e belediyeden 380 bin lira para cezası

Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddine karar vermesinin ardından Özdil ailesine bir şok da Bodrum Belediyesi'nden geldi. Bodrum Belediyesi avukatı tarafından sunulan savunmada, "Bodrum Belediyesi Encümeni'nin kararıyla Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili olarak 380 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine tebliğ edildiği bildirildi" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, mahkemenin kararının taraflara tebliği edilmesinin ardından Bodrum Belediyesi ekiplerinin yıkım işlemine devam edeceği de öğrenildi.