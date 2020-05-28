Genç dağcının sır ölümü

Muğla Fethiye'de kaybolduktan 14 gün sonra Mendos Dağı'nın bin 750 metrelik zirvesinde cesedi bulunan dağcı Fikret Emre'nin (35), cep telefonuyla içinde yiyecek ve içecek bulunan çantasını 1 hafta önce yaklaşık 5 kilometre mesafede bıraktığı ve yürüyüşe devam ettiği ortaya çıktı. Cesedinde düşme sonucu oluşabilecek herhangi bir ize rastlanmayan Emre'nin, oturur vaziyette bulunduğu öğrenildi.

CESEDİ ÇOBAN BULDU

Aramaların 14. gününde bölgeyi iyi bilen bir çoban Mendos Dağı'nın tepesinde bir erkek cesedi gördü ve Ölüdeniz Jandarma Karakolu'na haber verdi. Emre'nin çantasının bulunduğu bölgenin 800 metre yükseğinde cesedin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler cesedin Emre'ye ait olduğunu tespit etti. Emre'nin bacaklarını dizlerine çekmiş ve kollarını birbirine bağlamış halde hayatını kaybettiği görüldü. Emre'nin 1 hafta önce bulunan sırt çantasında ise, yiyecek ve su bulunması, buna rağmen çantasını bırakıp yola devam etmesine, ardından da başka bir noktada eşofmanını bırakmasına anlam verilemedi. İyi bir dağcı olduğu belirtilen Emre'nin arkadaşları, cesedin bu şekilde bulunmasının hiç mantıklı olmadığını dile getirdi.



Murat YALÇIN