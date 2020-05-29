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Haberler Muğla ‘Kirtil ile avlananın teknesine el konulur’

avlananın teknesine el konulur’

‘Kirtil ile avlananın teknesine el konulur’
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Kaya, kirtil ile avlanmanın yasak olduğunu, idari yaptırımların yanı sıra teknelere el konulabileceğini açıkladı, "Kirtil adı verilen sepetlerle ancak ticari balıkçı tekneleri, teknedeki plakanın aynısı sepette olmak şartıyla avlanabilir. Aksi halde hem para cezası hem de tekneye el koyma cezası var" dedi. Amatör balıkçıların, özel tekne ve yatlarıyla denize açılanların kirtil ile avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Kaya, "Bunları sadece ticari ruhsatlı balıkçılık yapanlar kullanabilir. Kendisi ve arkadaşları için balık tuttuğunu söyleyenlerin bu mazeretleri geçerli değil. Kirtili avcılık malzemesi olanlara büyük idari yaptırım cezaları var. Aynı zamanda tekneye el koyma yetkimiz var. Balık türlerinin bitmemesi ve doğal dengenin bozulmaması için herkes kurallara uymalı" diye konuştu.



ADEM ÜLKER

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