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giriş noktası canlandı

1 Haziran itibari ile seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan kontrol noktasında araç yoğunluğu başladı.

Marmaris giriş noktası canlandı

01.06.2020, 19:11

Koronavirüse (kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 01 Haziran gece yarısı 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından çoğunluğu İstanbul ve İzmir oluşturan saat 15.00 e kadar 2000 araç geldiği bilgisi alındı.

Kontrol esnasında Çetibeli Jandarma Kontrol noktasına bağlı ekipler tarafından Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma komutanlığı tarafından basılan broşürler dağıldı sürücülerin kimlik ve belge kontrollerinin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıları yaptılar. Marmaris'te havanın yağmurlu olması sebebi ile plajlar boş kaldı. Gelenler dinlenmek üzere evlerine yazlıklarına geçtiler.

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