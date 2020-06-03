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Haberler Muğla Büyük tepki toplamıştı! Molla İbrahim Koyu'ndaki beton bina yıkılıyor

Büyük tepki toplamıştı! 'ndaki yıkılıyor

'da bulunan 'na yapılan büyük tepki çekmişti. Muhteşem doğaya hançer gibi saplanan bina tepkiler sonrası bugün yıkılıyor. Başlatılan yıkımın villanın sahibi tarafından yapıldığı öğrenildi.

Büyük tepki toplamıştı! Molla İbrahim Koyu'ndaki beton bina yıkılıyor

03.06.2020, 14:15 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,14:27

Muğla'nın Milas İlçesi'nde bulunan Mazı Köyü'nün eşsiz koyu Molla İbrahim Koyu'ndaki beton bina muhteşem doğaya bir hançer gibi saplanmıştı. 300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürmüştü.

Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirmişti. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istemişti.

BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ
Edinilen bilgiye göre, Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu işadamı C.E… İşadamı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış.

Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenilmişti. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, yıkım kararının olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlenmişti.

YIKIM BAŞLADI
Konunun gündeme getirilmesinin ardından kaçak yapının 3 Haziran günü yıkılmasına karar verilmişti. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecekti.

Bugün ise yıkım başlatıldı. Yıkımın villanın sahibi tarafından yapıldığı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH

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