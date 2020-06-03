Sıra Can Dündar’ın villasına geldi

MİT TIR'ları davası kapsamında hak-kında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılan gazeteciyazar Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti.

PERGOLE, BALKON, ÇARDAK

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün isteği doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi Yapı ve İmar ekipleri, villanın havuzu dışında pergole, asma balkon ve çardak kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını belir-ledi. Ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de uydu fotoğraflarından söz konusu villadaki kaçak kısımları tespit etti. Kaçak olarak yapılan bölümlerin Yapı Kayıt Belgesi olmadığı da kayıtlardan belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum'un gözde semtlerinden Kumbahçe'de hazi-ne arazisi üzerine yapılan villanın tahliye edilmesi için Bodrum ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı gönderilen yazının Dün-dar ailesinin İstanbul'daki adresindeki çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi.

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11 HAZİRAN'DA İŞLEMLERE BAŞLANACAK

Edinilen bilgiye göre, tebliğ edilen yazıda "11 Haziran tarihine kadar hazine arazisi üzerine imara aykırı olarak yapılan kısımların tahliye edilmesi, aksi takdirde kamu tarafından yıkılacağı" ifadesine yer verildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar villadaki kaçak kısımları 11 Haziran tarihine kadar yıktırmazsa belediye ekipleri veya Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce yıkılacak.