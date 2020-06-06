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Haberler Muğla Köpeğin patisini delip zincir takan cani Bodrum’u ayağa kaldırdı

Köpeğin patisini delip zincir takan ’u ayağa kaldırdı

’nın ilçesinde, cinsi köpeği besleyip, büyütüp saldırganlaşınca patisini delerek zincirleyen ve üzerine birde kilit vurup sokağa salan şahıs her yerde aranıyor.

Köpeğin patisini delip zincir takan cani Bodrum’u ayağa kaldırdı

06.06.2020, 19:38

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde patileri delinerek zincirlenmiş olarak dolaşan beslemesi, üretmesi yasak olan Dogo Argentina cinsi bir köpek, görenlerin yüreklerini dağladı.



Başıboş bir şekilde güçlükle yürüyen ve bitkin düşen hayvanı gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi.

Çağrı Merkezi, ihbarı değerlendirerek Belediye Veterinerlik İşleri birimine aktardı. Çok geçmeden Petbulance ekipleri ihbarı yapan vatandaşlarla buluşarak, işkence gören köpeği Bodrum Belediyesi Turgutreis geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.



Bodrum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ameliyata alınan köpeğin patisinden zincir güçlükle çıkardı. Yasaklı ırklardan olan Dogo Argentina cinsi köpek sonrasında ömrünün tamamını geçireceği barınağına yerleştirildi.

Konuyla ilgili araştırma yapan emniyet ve zabıta birimleri, köpeğe bu işkenceyi yapan sahibini aramak üzere geniş çaplı bir araştırma başlattı.

İHA

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