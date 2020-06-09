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Haberler Muğla Seydikemer’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika... ’nın ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Seydikemer’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

09.06.2020, 15:25

Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi Kavacık mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sırlarında yangın başladı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale edildi. Helikopter desteği ile ekiplerin anında müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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