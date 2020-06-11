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'te 65 yaş ve üstü vatandaştan sahil keyfi

'nın ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarı çıkma kısıtlanmasının esnetilmesinin ardından çocuk ve torunlarıyla halk plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaştan sahil keyfi

11.06.2020, 14:56

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde izole olan 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, dışarı çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından bugün çocuk ve torunlarıyla sahile gitti.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 32, deniz suyu sıcaklığının 14 derece, nemin ise yüzde 56 olarak ölçüldüğü ilçe merkezindeki sahiller doldu. 65 yaş üstü kişiler, bol bol yüzdü. Kimileri denizde çocuklarıyla oyunlar oynarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı da görüldü.



Sahilin tadını çıkaranlardan Abdullah Toprak (67), "Çocuklarımla birlikte halk plajına gelerek şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinleyip anın keyfini çıkartıyorum" dedi. Hatice Binay (66), "Uzun bir aradan sonra çok sevdiğim denizin keyfini çıkartıyorum. Nefes aldığımı hissettim" dedi.

DHA

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