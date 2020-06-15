Edinilen bilgiye göre, Milas Karacahisar bölgesi Hayıtlı mevkiinde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme ekipleri yangına karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam ederken, 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor.
İHA
Milas’ta orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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