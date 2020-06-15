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Haberler Muğla Milas’ta orman yangını

Milas’ta orman yangını

’nın Milas ilçesinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 2 söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor.

Milas’ta orman yangını

15.06.2020, 15:54

Edinilen bilgiye göre, Milas Karacahisar bölgesi Hayıtlı mevkiinde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme ekipleri yangına karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam ederken, 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor.

İHA

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