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'daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi

’nın ilçesinde tatil yapan 86 yaşındaki , denizde boğularak hayatını kaybetti. 112 ekiplerinin 45 dakika boyunca suni teneffüs yapmasına rağmen Erkul hayata tutunamadı.

Bodrum'daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi

16.06.2020, 17:31

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan bir tatil sitesine yazlığına gelen 86 yaşındaki Müzeyyen Erkul, sabah saatlerinde sitenin sahilinden denize girdi. Bir müddet yüzdükten sonra boğulmaya başlayan Erkul'un yardımına sahilde olan vatandaşlar yetişmeye çalıştı. Bir süre sonra hareketsiz bir şekilde duran Erkul'u denizden çıkaran vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Sahile gelen sağlık ekipleri Erkul'u hayata döndürmek için yaklaşık 45 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı ancak kadın kurtarılamadı. Bodrum Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erkul'un cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde inceleme yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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