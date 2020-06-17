Başkan sözünü tutmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde liman düzenleme çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Tatilciler sokakta yürüyemiyor, yüzlerce tekneye elektrik ve su verilemiyor.

'BU TURİZME DARBEDİR'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Liman düzenlemesi 15 Haziran'da tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak" sözünü hatırlatan Bodrumlular, "Başkanın söz verdiği süre geçti, değişen bir şey yok. Elektriksiz, susuz, yolsuz turizm olmaz" diye konuştu. ARALIK ayında çalışmalara başlayan belediye, ilçe merkezini adeta şantiyeye çevirdi. Bir türlü bitirilemeyen çalışmalar yüzünden Bodrum Kalesi'nden itibaren Neyzen Tevfik Caddesi üzerinden marinaya kadar olan bölgede yürünemiyor, yüzlerce tekneye elektrik ve su verilemiyor. Başta esnaf ve tekneciler olmak üzere yaşananlara isyan eden Bodrumlular, "Esnaf yolsuz. Bölgede yaşayanlar toz duman içinde ve mutsuz. Korona virüs yüzünden zaten yeteri kadar zorluk yaşadığımız sezonda biraz hareketlenen deniz turizmine büyük darbe vuruluyor" dedi.

HİZMET NERDE BAŞKAN?

Bodrumlu tekne işletmecilerinden Mehmet Akbaba, çalışmaların biteceğine inanmadığını söyledi, "İsteselerdi pandemi döneminde bitirebilirlerdi. Mart ayında bitecekti, 15 Haziran dediler o da geçti. Algı operasyonu yaparak oy alıyorlar, hizmet vermeye gelince yok. Teknelere elektrik vermiyor, su vermiyor ama bağlama parasını peşin alıyor. Bunlar yetmezmiş gibi yüzde 25 de zam yaptılar" dedi.

Adem ÜLKER