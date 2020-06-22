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Freni patlayan caddeyi savaş alanına çevirdi

'nın ilçesinde freni patlayan , ortalığı savaş alanına döndürdü. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyon sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi

22.06.2020, 17:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,17:43

Kaza Turgutreis Amiral Turgutreis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Karabağ istikametine seyreden saman yüklü bir kamyonun iddiaya göre freni patladı. Freni patlayan kamyon hızla geri geri gitmeye başladı.

Cadde üzerinde park halindeki bulunan 2 araca çarpan kamyon bir aracı bahçe duvarına çarptırırken, diğer aracı ise devirdi. Kamyon, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Gürültüyü duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. Kazada sadece kamyonun şoförü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun çarptığı otomobiller kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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