Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi Yungucular Cadddesi'ndeki bir apartmanın merdiven boşluğunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekiplerce zarar verilmeden yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Muğla'da apartmanın merdiven boşluğunda yakalanan yılan doğaya bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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