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Haberler Muğla Muğla'da apartmanın merdiven boşluğunda yakalanan yılan doğaya bırakıldı

'da apartmanın merdiven boşluğunda yakalanan doğaya bırakıldı

'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki , itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Muğla'da apartmanın merdiven boşluğunda yakalanan yılan doğaya bırakıldı

23.06.2020, 18:07 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,18:08

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi Yungucular Cadddesi'ndeki bir apartmanın merdiven boşluğunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce zarar verilmeden yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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