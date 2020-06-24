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Ne çektin be kemer!

’ta, önce ahır yapılan 2 bin yıllık su kemerlerine bu kez iş makineleri zarar verdi.

Ne çektin be kemer!
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Geç Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık su kemerleri, baz istasyonu kurulumu çalışmaları sırasında iş makineleri tarafından tahrip edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kemerlerin bir bölümünde ufak çaplı hasar meydana geldiğini, ayrıca bazı bölümlerinin tuğla ve briketle kapatılarak işgal edildiğini ve kapatılan yerlerin ahır olarak kullanıldığı belirledi. Baz istasyonunu kuran firma, arazi sahipleri ve kemerleri tuğlayla kapatan kişiler hakkında tutanak tutan ekipler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yaptı.

VOLKAN YILDIZ

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