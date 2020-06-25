Fethiye’de FETÖ/PDY operasyonu

Fethiye'de halen aktif avukatlık yapan B.K. isimli şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla ilgili olarak, etkin pişmanlıktan faydalanan ve TSK'da görev yapan örgüt üyelerinin ifadelerinde sorumlu olduğu askerlere talimat verdiği tespit edildi.



İlgili savcılığı talimatı doğrultusunda Muğla Barosuna kayıtlı olduğu ve halen aktif avukatlık yaptığı belirlenen B.K., Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



HTS analiz incelemesinde sorumlusu olduğu asker şahıslarla da irtibatı ortaya çıkarılan şüphelinin, ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Adliyesine sevk edileceği açıklandı.

İHA