Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberine göre 14.18'de merkez üssü Ege Denizi, Lasithi (Yunanistan) olan 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum gibi ilçelerinde hissedildi.

Depremin saati 14:18, derinliği ise 10.40 km olarak belirtildi. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.

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