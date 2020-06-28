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Haberler Muğla Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'nde korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... verilerine göre merkez üssü , 'ın Lasithi bölgesi olan 4,2 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem 'da da hissedildi.

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

28.06.2020, 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020,15:02

Son dakika haberine göre 14.18'de merkez üssü Ege Denizi, Lasithi (Yunanistan) olan 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum gibi ilçelerinde hissedildi.

Depremin saati 14:18, derinliği ise 10.40 km olarak belirtildi. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.

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