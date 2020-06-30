Haberler Muğla Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek, sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek, sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi ısırarak yaralayan köpek, iğneyle sakinleştirildi. Öte yandan olayda yaralanan iki kişinin, tedavi için hastaneye başvurduğu öğrenildi.

30.06.2020, 09:37