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Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan '' isimli yat ’da

Jennifer Lopez, ve  gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ve 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen '' isimli yat, açıklarına demir attı.

Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan 'Cloudbreak' isimli yat Bodrum’da

30.06.2020, 19:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,19:00

Geçen yaz 200'e yakın mega yatı ağırlayan Bodrum, yaz sezonun açılmasıyla birlikte, lüks yatları ağırlamaya başladı. 72 metre uzunluğundaki, 22 kişilik mürettabata sahip yatta gün boyu hareketlilik yaşandı. Daha önce Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yatın içinde kimin olduğu bilinmezken, 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenildi.

EN PAHALI YAT ARASINDA

Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında olan 'Cloudbreak', içinde bir havuz, saunalar, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtildi.

İŞTE MEGA YAT




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