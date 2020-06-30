Muğla ve Aydınlılar iki genç için ağlıyor

Muğla Ortaca'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı, 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Önceki gece Ortaca-Sarıgerme yolu Güzelyurt kavşağında Yusuf İba'nın kullandığı otomobil ile İbrahim Gebeş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, Gebeş ve arkasında oturan Ömer Çağ ile otomobildeki Yusuf İba, Ceyhun Kara, Arif Bülbül ve Atakan Ünlü yaralandı. Dalaman ve Ortaca Devlet hastaneleriyle Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Çağ ve Arif Bülbül Fethiye'ye, Atakan Ünlü ise Marmaris'e sevk edildi. Ömer Çağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Aydın Didim'deki motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki İpek Yıldırım, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Didim'de 9 gün önce dolmuş ile motosiklet çarpışmış, motor sürücüsü Mehmet Onat (22) hayatını kaybederken, arkasında oturan kız arkadaşı İpek Yıldırım (17) ağır yaralanmıştı. 9 gündür Aydın'da yoğun bakımda ölümle pençeleşen genç kız, kurtarılamadı.

ÖMER KUNDAKÇI/HÜSEYİN ÇALIŞKAN