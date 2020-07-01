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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: 'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi...’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı.

Son dakika: Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

01.07.2020, 14:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,15:20

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Seydikemer ilçesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. Yangına 2 helikopter 10 arazöz 4 su ikmal aracı 2 ilk müdahale aracı ile birlikte 60 personel müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İHA

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