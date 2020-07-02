Bir cümle kurdu turizmi vurdu

CHP'li Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ın 369 liralık döner için, "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" sözleri İngiliz basınında geniş yankı buldu. Başkan Aras'ın basın açıklamasında sarf ettiği talihsiz sözler İngilizlerin eleştirilerine neden oldu. Gazeteyi okuyan İngilizlerden bazıları, "Hep evde kalırım. Çok güzel, daha rahatlatıcı ve çok daha kolay", "Cevabı biliyoruz tatile Türkiye'ye gitmeyin. Basit", "Türkiye'ye gitmeme gerek yok", "Çok güzel yerler İngiltere'de ziyaret edin. Neden yurt dışına çıkıp dolandırılıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yaptı.



'KEBABTAN ÇIKARIYORLAR'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Kalesi'nin, Maça Kızı tesislerinin fotoğrafını ve 2 bin 263 liralık faturayı basan gazete, alışveriş yaparken, bara, restorana oturmadan fiyatlarına bakılmasını önerdi. İngiltere'nin 3. büyük gazetesi Daily Mail, "Türkler, korona virüs kayıplarını kebaptan 44 paund alarak çıkarıyor" diye yazdı. Gazetenin internet sayfasında salı günü yayınlanan yazıda, "Gittiğiniz bazı mekanlardan adam başı 65 paund (480 lira) ödeyip çıkmak zorunda kalabilirsiniz" ifadeleri yer aldı. Jemma Carr tarafından kaleme alınan ve milyonlarca kişi tarafından okunan yazıda, "Türkiye'de bir plaj barında 62 liraya bir kahve içebilirsiniz. Korona virüsten Türkiye çok etkilendi. Mekan sahipleri kayıplarını kapatmak için rakamları arttırdı" denildi.

SÖZLERİ YANKI BULDU

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Turistlerin ceplerindeki son kuruşa kadar almak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini" söylediğini yazan gazete, basın toplantısı yapan Aras'ın "Bir dönere kimin ne kadar ödediğiyle ilgilenmiyorum. İsterse 100 bin lira ödesin" ifadelerine yer verildi. Başkan Aras'ın "Yemekler için Türkiye'de çok daha ucuz paralar ödenebilecek yerler de var" dediğini hatırlatan gazete, "İngiltere, Türkiye ile hava köprüsü oluşturarak, turistlerin 14 günlük karantina olmadan iki ülke arasında seyahat etmesine izin verebilir" cümlelerine de yer verdi.



Başkan Aras, ilçedeki bir işletmede 369 liraya satılan dönerle ilgili de, "Bir dönere kimin ne kadar ödediğiyle ilgilenmiyorum. İsterse 100 bin lira ödesin" ifadelerini kullanmıştı.

Adem ÜLKER

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