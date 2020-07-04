Bodrum’da lojmanda çifte infaz

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü'nde önceki gün sabah saatlerinde korkun bir cinayet meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ve Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun (26) kaldığı lojmandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar jandarmayı aradı.

KAMERA İNCELENİYOR

Lojmana gelen jandarma ekipleri, Yanık'ın ve Serdaroğlu'nun başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Pompalı tüfekle cinayeti işlediği tespit edilen kişi için arama çalışması başlatıldı. Yaya olarak kaçtığı sanılan zanlının yakalanması için iz takip köpekleriyle arama yapıldı ve bölgedeki MOBESE kameraları incelendi. Öte yandan, lojmana gelen 40 yaşlarındaki bir kişinin Hasan Yanık'la tartışmaya başladığı, tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesinin ardından saldırganın otomobilinde bulunan pompalı tüfekle Hasan Yanık'a ve kendisine engel olmak isteyen Hamdi Ekim Serdaroğlu'na ateş ettiği öğrenildi.





Tuba AYHAN