Bodrum’da korkutan görüntü! 45 dakika boyunca...

Göltürkbükü sahilinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki lüks yata ait zodyak bot çarpıştı. Yaklaşık 60 yat ve 40'a yakın zodyak botun sürekli hareket halinde olduğu sahilde çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı T.K. (39) denize düştü. T.K., etraftaki yatlarda bulunan kaptanlar tarafından denizden çıkarılarak, başka bir bota alındı.

#Bodrum'da korkutan kaza... Kaptanı denize düşen zodyak botu dakikalarca kendi etrafında döndü! pic.twitter.com/0H2MmIRvLe — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 6, 2020

Kaptansız kalan ve çalışmaya devam eden zodyak bot yatların tam ortasında sahile yakın yerde yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı. Çevredekileri korkutan ve yaklaşık 45 dakika süren olayda, kaptansız kalan botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı.

Zodyak bot, daha sonra yanına gelerek çarpan bir balıkçı teknesinden atılan halatın pervanesine dolanması sonucu durdurulabildi. Kaptan T.K., botunun pervanesine dolanan halat temizlendikten sonra tekrar botuna binip, yatına döndü. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA