‘Bu bir alarm değil, uyarı!’

İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında dün saat 18:19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesinin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu bir uyarı. Büyük deprem geliyor" dedi. Vatandaşların yaşadıkları yapıları kontrol ettirmeleri gerektiğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy, "Bu bir alarm durumu değil ama bir uyarı. Alarm durumu ile yaşanmaz, ama uyarı ile dikkatli yaşamak mümkün" ifadelerini kullandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi'nde yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

FATİH ŞENDİL