Muğla’da konut satışları yüzde 185,5 arttı

Muğla'da konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,5 oranında artarak 2 bin 587 oldu. Bu satışların 755'i ilk satış, Bin 832'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 1,4'lük payla 22'nci sırada yer aldı.



İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 979,8 ARTTI

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 979,8 oranında artış göstererek Bin 231 oldu. Bin 231 ipotekli satışın 408'i ilk satış, 823'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,2 oranında artış göstererek Bin 356 oldu. Bu satışların 347'si ilk satış, Bin 9'u ikinci el satış olarak gerçekleşti.



YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI YÜZDE 61,8 AZALDI

Muğla ilinde Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,8 oranında azalarak 29 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 730 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 54 konut satışı ile Mersin izledi.

İHA