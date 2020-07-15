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'te korkutan !

ve 'nin aktardığı bilgiye göre 'te 3.9 şiddetinde meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.

Marmaris'te korkutan deprem!

15.07.2020, 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,15:48

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.

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