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Marmaris'te korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.

15.07.2020, 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,15:48