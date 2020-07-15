Marmaris'te korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 73.95 km.Dodecanese (Yunanistan), 160.78 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 15.07.2020, 15:16:36 TSİ
Enlem : 35.1055 N
Boylam : 27.9091 E
Derinlik : 22.41 km
Detay : https://t.co/UuMSEURy2e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
14.07.202020:49KARABABA-ARGUVAN (MALATYA)9.92.0-.-38.682538.2925
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