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'da yılanların ilgi çeken dansı

Tatil cenneti 'da vatandaşların telefonla görüntülediği durum ilgi çekti. ’nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi.

Bodrum'da yılanların ilgi çeken dansı

16.07.2020, 14:47

Bitez Mahallesi'nde otomobille seyir halindeki vatandaşlar, yol üzerinde 2 yetişkin karayılana rastladı. Yoldan gelip geçen araçlara aldırmayan yılanlar, dansına devam etti. Bir süre yılanların bu anlarını kayıt altına alan vatandaşlar, daha sonra yollarına devam etti. Yılanların dansını sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisi büyük ilgi çekti.

Uzmanlar, yılanların dansının nadir görüldüğünü, kırbaçyılanıgillerden olan karayılanların Bodrum Yarımadası'nda oldukça sık rastlanıldığını, zehirsiz olan bu türün tarım alanlarındaki fare ve sıçanlarla beslendiği için çiftçi dostu olarak tanımlandığını ve öldürülmemesi gerektiğini dile getirdiler.

İHA

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