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'ya acı haber! Terhisine 50 gün kala şehit oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er 'in (23), 'daki ailesinin evine acı haber ulaştı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

Muğla'ya acı haber! Terhisine 50 gün kala şehit oldu

17.07.2020, 18:35

Evli, bir çocuk babası Mutlu Kartiz, vatani görevini yaptığı KKTC'deki birliğinde, görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, şehidin Muğla'nın Ortaköy Mahallesi'ndeki annesinin evine gidip, şehadet haberini verdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı.



Şehidin annesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit er Kartiz'in KKTC'deki 48. Piyade Birliği'ndeki vatani görevini tamamlamasına 50 gün kala, şehit olduğu öğrenildi.

DHA

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