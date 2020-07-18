Kafatası kayıp boyacıya mı ait?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin beslediği köpek tarafından insana ait kafatası bulundu. Tersanenin işçilerinin beslediği Çiko isimli köpek tarafından bulunan insan kafatası, emniyeti alarma geçirdi. Kafatasının 24 Aralık 2019'dan beri kayıp olan tersane işçisi Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yeni Asır'a konuşan Mehmet Ali Koran'ın kardeşi, "Çalıştığı yerde hepsi kardeş gibiydi. Kimseyle bir husumeti yoktu. Şüphelendiğimiz hiç kimse yok. İnşallah bu kafatası kardeşime ait değildir" dedi. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler mevkiinde bulunan tersanenin bahçesine Çiko isimli köpek tarafından insan kafatası getirildi. Köpeğin getirdiği insan kafatasını gören tersanenin işletmecisi 49 yaşındaki Ali Efe ve tersane işçileri neye uğradıklarını şaşırdı. Tersane işletmecisi Efe, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelenmek üzere el koyduğu kafatasının, geçen 24 Aralık 2019'dan bu yana kayıp olan ve izine rastlanamayan 36 yaşındaki boyacı ustası Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği ihtimali üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.





CESEDİN DİĞER PARÇALARI ARANIYOR

KÖPEK tarafından bulunan ve vücuttan ayrı olan kafatası, akıllara cesedin parçalanmış ve kafanın gövdeden kesilerek ayrılmış olabileceğini getirdi. Polis ekipleri kafatasını incelemeye başladı. Emniyet güçleri ve arama kurtarma ekipleri, kafatasına ait cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. Bedenin geri kalanının bulunması için iz takip köpeği ile bölgede arama yapılırken, 911 Muğla Arama Kurtarma ekipleri de cesedin geri kalan parçalarını bulmak için çalışmalara katıldı. Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için kafatası adli tıp kurumuna gönderildi.



KARDEŞİ KONUŞTU

Yeni Asır'a konuşan Mehmet Ali Koran'ın kardeşi, "Bodrum'da bulunan kafatasını biz de duyduk ve haber bekliyoruz. Kaybolalı neredeyse 8 ay oldu. Çalıştığı yerde hepsi kardeş gibiydi. Kimseyle bir husumeti yoktu. Şüphelendiğimiz hiç kimse yok. Kafatası inşallah kardeşime ait değildir, kendisine sağ salim kavuşurum" dedi. Yaklaşık 8 aydır kayıp olan Mehmet Ali Koran için kardeşi tarafından verilen kayıp ilanında, "Tanıyan herkes paylaşsın. Bodrum ve diğer illerdeki tanıdıklarına ulaşıp paylaşalım. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Umudumuz Allah'tan" ifadeleri yer alıyor.

FERDİ YAVUZ