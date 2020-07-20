İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE...

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalama sayısının 661'e ulaştığını söyledi.

Yuva sayısının caretta carettaların yumurta üretimiyle de ilgili olduğunu belirten Kaska, pandemi döneminde carettaların iyi beslenip denizde rahatsız edilmediklerini ve ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını kaydetti.

Kaska, İztuzu'nda yaşayan deniz kaplumbağalarının iyi korunduğunun bir göstergesi olarak, son yıllarda sayılarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

Bugünlerde İztuzu kumsalında tam bir hasat mevsimi yaşandığını anlatan Kaska, bir taraftan annelerin yumurtalarını bırakmak için gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan çıkan yavruların denize ulaşmaya başladığını dile getirdi.





