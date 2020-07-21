Muğla'da caretta caretta 6 bin kilometre yol yaptı

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının, kumsalları yuvalama amacıyla kullandığını söyledi.

Kaska, "Bir kaplumbağanın ortalama 100 yıl yaşadığını kabul edersek, 25 yaşından sonra yaklaşık 500 civarında yuva yapabiliyor. Bunun için 500 saatini kumsalda geçiriyor. Bu nerdeyse ömrünün binde biri hatta daha azı. Ömrünün yüzde 99'u denizlerde geçiyor. Bu nedenle denizlerde nerelerde dolaşıyor, nerelerde besleniyor, nerelerde kışlıyor, bunu araştırmak deniz kaplumbağalarının korunması açısından çok önemli. Geçen yıl ağustos ayında 'Tuba' ismini vermiş olduğumuz kaplumbağanın sırtına yapıştırmış olduğumuz verici sayesinde yaklaşık 6 bin kilometreye yakın yolu nerelerde dolaştığını anlayabiliyoruz." dedi.

Kaska, caretta caretta Tuba'nın 2 ay Türk sahillerinin açık bölgelerinde dolaştığını, daha sonra Malta ve Tunus açıklarında kışı geçirdiğini ifade etti.

"ADRİYATİK BÖLGESİNE GİDEN İLK KAPLUMBAĞA"

Kaska, "Bugünlerdeyse İtalya sahillerinden yukarıya doğru çıkarak Arnavutluk ve Karadağ bölgesine doğru ilerliyor. Bugüne kadar takip ettikleri 26 deniz kaplumbağasının büyük bir çoğunluğu Mısır, Tunus, Libya gibi güney sahillerini tercih ederken, Tuba'nın İtalya, Arnavutluk, Karadağ belki oradan yukarıya doğru Hırvatistan Slovenya bölgesine doğru çıkacak olması bizleri şaşırttı. Bu durum, Tuba'nın Adriyatik bölgesine giden ilk takip ettiğimiz kaplumbağa olması yönünden önem arz ediyor." diye konuştu.