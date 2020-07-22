Çöp konteynerinde buldu, gözü gibi bakıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvansever Şebnem Ateş, çöp konteynerinde bir kutu içerisinde bulduğu yeni doğmuş kediye sahip çıktı.

Orhaniye Mahallesi'nde işitme cihazı firması sahibi olan 41 yaşındaki Şebnem Ateş, iş yerinin karşısındaki çöp konteynerinden ses geldiğini fark etti.

Konteyneri kontrol eden Ateş, bir kutunun içinde kedi yavrusu olduğunu gördü.

Ateş, kutudan çıkardığı yavruyu veterinere götürdü. Yapılan kontrolde henüz yeni doğduğu belirtilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şebnem Ateş, sürekli miyavlamasına dayanamadığı yavruyu iş yerine götürerek biberonla beslemeye başladı.

"Kader" ismini verdiği kedinin üzerine titreyen Ateş, onu hayatta tutmak için elinden geleni yapıyor.

'İŞ YERİNİN MASKOTU HALİNE GELDİ'

Hayvansever Ateş, bir kutunun içinde çöpe atılan kediye gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Kediyi ölmeden ya da başına bir şey gelmeden fark ettiği için mutlu olduğunu aktaran Ateş, dört gündür üzerine titrediği yavruyu herkesin çok sevdiğini dile getirdi.

Kısa sürede iş yerinin maskotu haline gelen kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

"İş yeri çevresinde de beslediğimiz sokak hayvanları var. 'Kader' de onlardan biri oldu. O bize biz de ona çok alıştık. Bu ufaklığı ya sahiplendireceğiz ya da bizimle kalacak. Onu sağlıklı ve mutlu şekilde büyüteceğiz. Çok güzel bir kedi. Bu güzel yavruyu oraya kim attı bilmiyoruz. Bunu nasıl yaparlar, onu da anlayamıyorum. Kedi de bir can taşıyor. O da acı çekiyor. Bundan sonra inşallah her şey onun için güzel olacak."

Ateş, insanların hayvanlar konusunda daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

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