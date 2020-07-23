Türkiye'nin en temiz koylarından Kargı'da denizin, güneşin tadını doyasıya çıkarıyorlar

Türkiye'nin en güzel ve en temiz koylarından biri seçilen Ortakent Yakşi Mahallesi'nde bulunan Kargı koyu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Deniz suyunun berraklığını gören turistler hem tatilin keyfini hem de pırıl pırıl berrak suda yüzmenin keyfini doyasıya çıkarıyor.

"HERKES HİJYEN KURALLARINA UYUYOR"



Kargı koyunda bulunan Vento Beach İşletme Müdürü Gani Özdoğan Türkiye'nin en güzel koylarından birinin Kargı koyu olduğunu ifade ederek, "Kargı koyu Türkiye'nin en uzun koylarından biridir. Bu koy hem çok temiz hem çok kalabalıktır. Biz tüm önlemlerimizi alarak işletmemizi açtık. Burada bulunan tüm işletmeler ve halk plajında güvenilir bir ortam var. Herkes işletmelerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde açtı. Zaten suyun berraklığı, sahilin temiz olması bu koyu ön plana çıkarıyor" dedi.





Kargı koyunda denize giren Ayşe Akdoğan ise Kargı koyunun çok temiz, denizin çok berrak olduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir koy. Acayip temiz bir suyu var. Suyun sıcaklığı da çok güzel. Denize üstten baktığınızda bile pırıl pırıl denizin dibini görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kargı koyunun tadını doyasıya çıkaran Hazal Fırat da çok güzel bir koyda denize girdiğini ifade ederek, "Burası Bodrum'un en temiz koylarından biri. Denize girdiğinizde cam gibi bir su görebiliyorsunuz. Buranın sahili, plajı oldukça güzeldir. Biz hep bu koya geliyoruz ve gayet memnunuz" şeklinde konuştu.