Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pompalı tüfekle Arzu Ertan'ı öldüren Fikret Bayırlı, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bodrum'da geçen yıl 9 Ağustos'ta Fikret Bayırlı, tartıştığı Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan Bayırlı hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bayırlı, davanın 4'üncü duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunmasında kasten öldürme suçunu kabul etmediğini söyleyen katil, olay günü ayağının takılması sonucu tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Mahkeme, Bayırlı'ya 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.
ADEM ÜLKER
Arzu’nun katiline müebbet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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