  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Arzu’nun katiline müebbet

Arzu’nun katiline müebbet

Arzu’nun katiline müebbet
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pompalı tüfekle Arzu Ertan'ı öldüren Fikret Bayırlı, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bodrum'da geçen yıl 9 Ağustos'ta Fikret Bayırlı, tartıştığı Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan Bayırlı hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bayırlı, davanın 4'üncü duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunmasında kasten öldürme suçunu kabul etmediğini söyleyen katil, olay günü ayağının takılması sonucu tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Mahkeme, Bayırlı'ya 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arzu’nun katiline müebbet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA