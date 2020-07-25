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Haberler Muğla İnşallah yattığı yerden çıkamaz

İnşallah yattığı yerden çıkamaz

’da, kız arkadaşı ’ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren boksör hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Kızının mezarını ziyaret eden anne , “Kızım kemiklerin sızlamasın. Katile müebbet istediler” dedi.

İnşallah yattığı yerden çıkamaz
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (25), 24 Mayıs günü boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu, Kemaloğlu, Şenpınar'ı dövüp mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kemaloğlu'nun yardım için aradığı sağlık ekipleri, eve ulaştıklarında Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

'BU KATİLİ BIRAKMASINLAR'
KEMALOĞLU ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Selim Ahmet Kemaloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Anne Aruz Şenpınar, geçen Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs'ta öldürülen kızı Zeynep'in Bölükçam Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Anne Şenpınar, gözyaşları içinde, "Zeynep senin yerin burası değil. O katile nasıl inandın? Doğum günün oldu, sen yoktun. Zeynep kemiklerin sızlamasın, katilin için müebbet hapis istediler. İnşallah yattığı yerden çıkamaz" dedi. Anne Şenpınar, Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesiyle ilgili olarak da, "Hiç çıkmasın oradan. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum, bu katili ömür boyu bırakmasınlar" şeklinde konuştu.


"İLK DURUŞMADA HESAP SORACAĞIM"
2 gün önce kızının öldürüldüğü eve gittiğini belirten Şenpınar, şöyle devam etti: "Kızımın kanları evin her tarafındaydı, kurumuş kalmış. Zor dayandım. Kızım çok çabalamış, çok direnmiş ama kendisini kurtaramamış. Zeynep'in suçu neydi ki öldürdü? Kadınlar ölmesin artık." Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ilk duruşmaya ailece katılacaklarını da ifade eden Arzu Şenpınar, "Orada katile 'Kızım sana ne yaptı ki öldürdün?' diye soracağım. Zeynep'i öldürdü, kendisini de öldürseydi. Zeynep öğretmen olacaktı, görevine gidecekti, talebelerini okutacaktı" dedi.

Ferdi YAVUZ

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