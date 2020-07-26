Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Ortakent Mahallesi Kocataş mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arazöz ile orman işçileri müdahale etti.

Muğla 911 Arama, Kurtarma Araştırma Derneği ekibi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar hortumlarla su tutarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

Söndürülen yangında 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

AA