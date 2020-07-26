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'da dehşet anları! Köpek ordusu yolda yürüyen kadına saldırdı

’da yolda yürüyen bir kadın bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. Dehşet olu o anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken kadının yardımına bir kişinin koşması sonucu köpekler dağıldı. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

Muğla'da dehşet anları! Köpek ordusu yolda yürüyen kadına saldırdı

26.07.2020, 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020,13:35

Muğla'nın Milas ilçesinde dün gündüz saatlerinde ürkütücü anlar yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı.

Kenarda bekledikleri görülen 5-6 köpek kadının üzerine saldırdı. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına bir kişi koştu. Kadın o an yaşanan arbedede yer düştü.

"YETKİLİLER MÜDAHALE ETSİN"
Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak bu köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayın sıklıkla sürdüğünü, yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini kaydetti. Güvenlik kamerası olayı anbean kaydetti.

SABAH/ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

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