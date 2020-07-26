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Haberler Muğla Muğla'da duyarlı vatandaşın bayrak sevgisi

'da duyarlı vatandaşın

'da, Milas İlçe Müdürlüğü bahçesinde ipinin kopması sonucu düşen Türk bayrağını, bir vatandaşın tekrar göndere çekmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'da duyarlı vatandaşın bayrak sevgisi

26.07.2020, 16:32

Müdürlüğün bahçesindeki direğin ipinin kopması nedeniyle bayrağın yere düştüğünü gören bir vatandaş, ipi bağlayarak bayrağı tekrar göndere çekti.
Vatandaşın örnek davranışı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, AA muhabirine, 21 Temmuz'da mesai saati dışında bölgeden geçen bir vatandaşın duyarlı davranış sergilediğini söyledi.

Türk bayrağını göndere çeken vatandaşı aradıklarını belirten Bal, şöyle konuştu:

"Kurumumuzun bahçesindeki bayrağımız, ipinin kopması sebebiyle düşmüş. Bayrak sevdalısı kardeşimiz, 'Bayrak inmez' diyerek hemen müdahale etmiş ve bayrağımızı tekrar ait olduğu yere, başımızın üstüne çekmiş. Bayrak sevdalısı kardeşimizin bize ulaşmasını istiyoruz. Ona bayrağımızı hediye ederek, teşekkür etmek istiyoruz."

AA

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