Azrail’e yedi kez çalım attı

Birçok kez ölümü yenen Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diye takılıyor. Marmarisli elektronik teknisyeni Mehmet Övet, 7 yaşında 3 katlı apartmanın terasında oynadığı sırada 7 metreden düştü. 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. 7 ay sonra 6.5 metre derinlikte bir teknenin paletlerine yapışan midye kabuklarının vücudunda kesiklere yol açmasıyla suda kalbi durdu ve Övet'i doktorlar kalp masajıyla kurtardı.

15 YERİNDEN VURULDU

Bir elektrik firmasında çırak olan Övet, 1991'de ustasıyla bir asansörü tamir ederken akıma kapıldı. Övet, bir kez daha duran kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürüldü. 2000'de işyerini açtı, ardından dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirdi. Kapalı Çarşı'daki bir apartmanda çanak anten takarken 9 metre yükseklikten betona çakıldı. Hastanede Azrail'i bir kez daha yenen Övet, 11 ay sonra Kordon Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın terasında yine çanak anten takarken zemine düştü ama ölüme pes etmedi. 2008'de Kemeraltı'nda pompalı tüfekle uğradığı saldırıda vücuduna 15 kurşun isabet etti. 60 gün yoğun bakımda kalarak hayata döndü. Son olarak 2014'te motosiklet üzerindeyken Yeni Datça yolunda minibüsünün çarpmasıyla yaralandı. Vücudunda 8 kırık, ciğerinde 2 kesik, beyninde 7 ayrı ödem oluşan Övet, 78 gün yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kazandı. Yüzde 79 bedensel engelli raporu alan Övet malulen emekli oldu.

ADEM ÜLKER