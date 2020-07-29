Cani demek bile az kalır! Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar cinayeti kan dondurdu

Muğla'da boksör sevgilisi tarafından vahşice katledilen Zeynep Şenpınar cinayetinde katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında hazırlanan iddianamedeki kan donduran detaylar ortaya çıktı. İlk ihbardan 4 dakika sonra saat olay yerine gelen 112 ekibi ve polislere olayda kullandığı bıçakla saldıran Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ekipler geldiğinde hala hayatta olan Zeynep Şenpınar'a 25 dakika boyunca ekiplerin müdahalesine izin vermediği ortaya çıktı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

112 GÖREVLİLERİNİN İFADELERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede yer alan bilgilere zanlı ilk olarak saat 6.59'da 112'yi arayarak, "Ölü var" şeklinde 3 görüşme yaptı. İlk ihbardan 4 dakika sonra saat olay yerine gelen 112 ekibi ve polislere olayda kullandığı bıçakla saldıran Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ekipler geldiğinde hala hayatta olan Zeynep Şenpınar'a 25 dakika boyunca ekiplerin müdahalesine izin vermediği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili ifade veren 7 polis ve 112 görevlisi komuta merkezine ilk ihbar ulaştığında, zanlı ile telefonda konuşurken hala hayatta olan Şenpınar'ın inleme sesini duyduklarını ifade ettiler.

112 GÖREVLİSİNE BIÇAKLA SALDIRMIŞ

Zanlının odaya ilk giren ve ifade veren 112 görevlilerinden S.A'ya bıçakla saldırdığı ve bunun üzerine 112 görevlisinin yerde yatan Zeynep'e ilk müdahaleyi yapamadan dışarı çıkmak zorunda kaldığına da iddianamede yer verildi.

İlk müdahalenin olay yerine gelen polislerden birinin ayağını kapıya koyarak, kapının kapanmasını engellemesinden sonra yapıldığına yer verilen iddianame de "Sanık 112 ekibine ve polisin müdahalesine izin vermemiştir. Sanık, nitelikli kasten öldürme suçunun yanında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamaktan da yargılanmalıdır" ifadesine de yer verildi.





Tutuklu sanık Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (24), geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitmişti.

Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.



Boksör olan Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.



Kemaloğlu, ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıkmıştı.



Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlenmişti.

(Sabah)

Muğla'da Zeynep Şenpınar'ı katletmişti! O cinayette kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı