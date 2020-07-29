Fethiye'deki o kanal pislikten temizlendi

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti. Dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Kanala yakın oturan mahalleli, çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi istemiş, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" demişti.

SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek eski görünümüne kazandırıldı. Ayrıca koku da böylece giderilmiş oldu.



Hayrettin Şaşmaz/SABAH

Fethiye’de şoke eden görüntüler! Kanal pislikten görünmüyor, koku pencere kapattırıyor