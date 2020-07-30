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Turizmin gözdesi 'da "" geleneği yaşatılıyor

Son dakika... 'nın ilçesinde, 'nda süslenen koçun altın bilezikle nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.

Turizmin gözdesi Bodrum'da gelin koçu geleneği yaşatılıyor

30.07.2020, 18:17

Çağlar Göktaş (27), Konacık Mahallesi'ndeki nişanlısı Damla Özbek'in (25) yaşadığı eve kurbanlık koç götürdü. Kurban Bayramı'na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna bilezik bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi.

Göktaş, AA muhabirine, gelenek ve göreneklerine bağlı olduklarını belirterek, "Kurbanımızı özenle seçtik ve hazırladık. Büyüklerimizden gördüğümüz gelenekleri sürdürüyoruz. Güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Damla Özbek ise nişanlısının yaptığı sürprizle heyecanlandığını, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Keyifli anların yaşandığı etkinlik, çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.

AA

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