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Haberler Muğla Kayıp olarak aranırken dere yatağında ölü bulundu

Kayıp olarak aranırken dere yatağında ölü bulundu

'da iki gündür kayıp olarak aranan 'ın (56) dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Akar'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kurumuna gönderildi.

Kayıp olarak aranırken dere yatağında ölü bulundu

01.08.2020, 14:18

Mumcular Kemer Mahallesi'nde oturan sara hastası Ali Akar, perşembe günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince Akar'ın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği, iz takip köpeğinin kullanıldığı arama çalışmalarında, bugün Ali Akar'ın Kemer Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemede Akar'ın vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadığı belirtildi. Akar'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DHA

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