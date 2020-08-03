Tatilcilerin umursamaz tavırları pes dedirtti

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden akın eden tatilciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaları dikkatlerden kaçmadı. Deniz kenarında iç içe denize giren vatandaşlar Korona virüs (Kovid-19) salgınını unuttu.





KORONA TATİLDE

Bodrum Kaymakamlığı başta olmak üzere Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma komutanlığı salgına karşı üst düzey önlem aldı. Bodrum Belediyesi ekipleri tüm cadde ve sokakları, kendilerine ait kafeteryaları dezenfekte etti. Jandarma ve Polis ekipleri ise sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutulmaması konusunda araçlardan anons yaparak uyarılardan bulundu. Tüm oteller, Barlar Kafeteryalar hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkararak günde en az 3 kez dezenfekte işlemleri yaptığı görüldü. Sağlık Bakanlığının, İç İşleri Bakanlığının ve Kültür ve turizm Bakanlığının Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı çıkardıkları genelgelere harfi harfine uydu.





Bazı otel ve işletmelerden edinilen bilgiye göre, tatile gelen vatandaşlar, otel çalışanlarını, işletmelerde çalışanları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şeklinde uyarılarda bulunduklarını ama kendilerinin bu kurallara riayet etmediği öğrenildi. Hayat eve sığar uygulamasından yaklaşık 2 aydır bazı noktalar mavi (az risk) olarak görünürken Kurban Bayramı tatilinde mavi olarak görülen haritada sarı noktalarda ortaya çıkmaya başladı.









