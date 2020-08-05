4 günlük Bayram tatili boyunca Bodrum'dan tonlarca çöp çıktı. 1 milyona yaklaşan nüfus sonrası çıkan çöp miktarı 3 bin 250 tonu buldu.
Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'a gelen turist sayısı, günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 1 milyonu buldu.
Arife gününden itibaren ilçeye giren araç sayısı 400 bine ulaştı. 4 günde, 2 bin 808 ton evsel atık, 435 ton bahçe atığı, toplamda ise 3 bin 250 ton çöp toplandı.
Temizlik yapan ekiplerin bayram boyunca 24 saat mesai yaptığı öğrenildi. Çıkan çöplerin yılın rekor miktardaki çöpü olduğu öğrenildi.
IHA'Beyaz cennet'te utandıran görüntüler Çınar ağacının gölgesinde ekonomi! O mahalleye katkısı büyük
Bodrum'da bayram bilançosu! 4 günde 3 bin 250 ton çöp çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.