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Bodrum'da bayram bilançosu! 4 günde 3 bin 250 ton çöp çıktı

Bodrum'da Kurban Bayramı tatili boyunca çöp miktarı 3 bin 250 tonu buldu. 4 günde, 2 bin 808 ton evsel atık, 435 ton bahçe atığı, toplamda ise 3 bin 250 ton çöp toplandı.

05.08.2020, 15:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,16:03