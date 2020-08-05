  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Marmaris açıklarında 63 sığınmacı kurtarıldı

açıklarında 63 kurtarıldı

Fiber tekne ile karasularına geçen 63 , Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilince açık denizde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 63 sığınmacı kurtarıldı

05.08.2020, 11:16

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki fiber tekne ile Yunan karasularına ulaşan ve içinde 63 sığınmacının bulunduğu tekne Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu. Teknenin yakıtını boşaltan Yunan Sahil Güvenlik unsurları, sığınmacıların üzerindeki değerli eşyaları da alarak Türk karasularına itti.

Yardım çağrısı üzerine Marmaris Bozburun güneyinde sürüklenen ve içinde 63 sığınmacının bulunduğu tekne Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Fiber tekne yedeklenerek limana çekildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris açıklarında 63 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA