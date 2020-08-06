Muğlalı mucit yalnız değil

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Muğlalı mucit Ramazan Kargılı'yı yaşadığı elektrik ve internet olmayan evde ziyaret etti, ihtiyaçları için 20 bin lira verdi. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı (18) ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta, en yakın yerleşim yeri olan Çövenni Yaylası'na 5 kilometre uzaklıktaki Kozluca mevkiindeki elektrik, internet ve televizyonun olmadığı evlerinde kaynak suyuna bağlı olarak icatlar geliştirdi. Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, güneş enerjisi ile çalışan, plastik yoğurt kovasından süpürge icat eden Ramazan'ın haberinin Yeni Asır'da yayınlanmasının ardından kendisiyle telefonla görüşen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelerek Ramazan'ı zor şartlarda yaşadığı evde ziyaret etti. Mecburiyetten mucit olduğunu tekrarlayan Ramazan Kargılı, Selçuk Bayraktar'ı idol olarak gördüğünü söyledi.

HEDEFİ TÜBİTAK

Ramazan'a, "Bu sözlerini Bayraktar'a ileteceğim" diyen Mandal, "Ramazan Kargılı'nın hedefi gelecekte TÜBİTAK'ta çalışmak. Bizim için çok kıymetli geri bildirim. Biz her yıl 3.5 milyon gencimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz, biz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten ülke olacağız. Dolayısıyla Ramazan bunu çok erken yaşlarda annesinin evinin elektrikle olan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmış. Bunu eksiklik olarak görmemiş 'çözüm üretirim' noktasında bakmış ve gelmiş olduğu noktada 'ben çözüm üretebilirim' diyor. Bu bizim için ve ülkemiz için çok kıymetli" dedi.





'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Mandal sözlerini şöyle sürdürdü: "Ramazanlar yalnız değil, onun arkasından yeni nesiller de geliyor. Bizim de görevimiz Ramazan gibi arkadaşlarımızı daha fazla üretken hale getirebilmek için üzerimize düşeni yapmak."

Adem ÜLKER